Scoperti dalla polizia 8 kg di droga e pezzi di auto rubate in un garage a Picanello

Leggi su Dayitalianews.com

Sono stati scovatidi Stato, all’interno di unnel quartiere, 8 kg die varie parti divetture.Durante i controlli del territorio, gli Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti per una segnalazione di due soggetti a bordo di due scooter con la targa coperta e con passamontagna calzato, i quali si stavano introducendo all’interno di un condominio ubicato in via Duca degli Abruzzi.Arrivati tempestivamente sul luogo della segnalazione, i poliziotti hanno notato i due uomini che stavano spingendo un motoveicolo e che, alla vista della, si sono dati frettolosamente alla fuga, abbandonando il mezzo.Gli accertamenti condotti sul posto dagli agenti, in stretto raccordo con i colleghi della Sala Operativa, hanno consentito di verificare che il motoveicolo era stato rubato poco prima al legittimo proprietario, che ancora non si era accorto del furto e che veniva contattato per la restituzione del mezzo.