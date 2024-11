Ilrestodelcarlino.it - Restyling di piazza Arringo: undici mesi per un ’salotto’ più sicuro e illuminato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il primo passo per l’importante opera di riqualificazione che riguarderàè stato compiuto. Ieri la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al lotto iniziale dell’intervento in due fasi col quale l’amministrazione procederà a quello che risulta indubbiamente essere uno dei lavori più importanti del Fioravanti bis. Il contributo arrivato dalla regione Marche per favorire la prima parte deldella splendidache da sempre costituisce uno dei luoghi più caratteristici della città è di 1,5 milioni di euro per l’annualità 2025. Ecco quindi che quando ci si avvia verso l’ultima parte dell’anno, l’Arengo inizia già a proiettarsi verso i prossimiche diverranno decisivi per l’avvio e il successivo sviluppo dell’intera serie di interventi programmati.