Primacampania.it - Natale in vetrina, a Pomigliano d’Arco concorso per i commercianti. Duemila euro in palio

Leggi su Primacampania.it

, artigiani e gestori di pubblici esercizi di, si preparano a gareggiare per realizzare le decorazioni più belle per ilin– edizione 2024”, iniziativa organizzata dal Comune su impulso dell’Assessorato al Commercio. L’evento, spiegano gli amministratori comunali, “rappresenta un’occasione per celebrare l’ingegno e la fantasia degli esercenti locali, ma anche per regalare alla città un’atmosfera di festa che coinvolga tutta la comunità”. La partecipazione alè gratuita, ed inci sarannodivisi tra le tre vetrine più votate dai cittadini e da una giuria tecnica. Gli interessati dovranno inviare la scheda di adesione entro le ore 12:00 del 30 novembre 2024, esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.