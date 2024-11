Ilfattoquotidiano.it - Mike Tyson-Jake Paul, l’ex campione dei supermedi Carl Froch accusa: “Tutto programmato, vi dico chi vincerà”

Cresce l’attesa per ciò che accadrà a Dallas nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre: il 58ennecombatterà controyoutuberin quello che a detta di molti sarà l’evento mediatico dell’anno. Uno show che con la boxe c’entra poco o nulla e assomiglierà più a un’esibizione di wrestling. Ma l’interesse è alto perché ci sarà il ritorno sul ring dopo quasi due decenni di Iron, che per farsi trovare pronto si è allenato sei ore al giorno in palestra. Nonostante ciò, i fan sono preoccupati per il suo stato di salute, ma a sollevare gli ultimi dubbi su questo match di esibizione è statopugile britannico,dei.Nel corso di un’intervista rilasciata a Metro tramite Casino.org, il 47enne ha dichiarato: “Penso che sia un combattimentoe durerà tre o quattro round.