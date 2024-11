Oasport.it - LIVE Zverev-Ruud 4-5, ATP Finals 2024 in DIRETTA: è volata nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 A zero.40-0 Servizio slice e rovescio di là.30-0 Prima vincente.15-0 Ace (1°).4-4 Ace (3° del game e 4° del match).40-30 Doppio fallo (1°).40-15 Bene a rete, cercando e trovando il rovescio diprima di chiudere.30-15 Ace (3°).15-15 Ace (2°).0-15 Gratuito di dritto.3-4 Kick a segno, sempre avanti.40-30 Prima slice che rappresenta la grande arma odierna del norvegese.30-30 Prende molto bene in mano il gioco il tedesco chiudendo a rete.30-15 Stecca la risposta sulla seconda.15-15 Bel primo passante di dritto di, che chiude con il successivo.0-15 Pazzesco rovescio lungoriga di, l’ennesimo.3-3 A zero il tedesco.40-0 Largo il dritto dal centro del norvegese.30-0 Prima vincente.15-0 Segue a rete la risposta in chop, bellissimo passante di rovescio nei piedi del tedesco.