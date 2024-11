Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: doppio vantaggio francese all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuanti rimpianti per le ragazze di Alessandro Spugna, capaci di disputare (sino alla rete del) un primo tempo coriaceo e di assoluta applicazione. Ilha inevitabilmente imposto lo spartito, sbattendo su unacoesa in tutti i reparti: capace di presentarsi al tiro in più di una situazione. Boccone amaro digerito negli ultimi 10 minuti della prima frazione: ilha colpito prima grazie ad una disattenzione difensiva delle campionesse d’Italia, poi grazie all’affresco di Dumornay da centrocampo. Ladovrà reagire nei prossimi 45? di gioco, vietato mollare!47? Termina la prima frazione:avanti 0-2 dopo i primi 45? di gioco. A tra poco per la ripresa!47? Giacinti spara dalla destra, soluzione complicata e con poco angolo: facile per Endler.