Gaeta.it - L’INPS rafforza il suo ruolo in Europa: nuove iniziative e piani per il futuro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La presentazione del XXIII rapporto annuale delha avuto luogo a Bruxelles, segnando un momento fondamentale per il welfare italiano. Il presidente del, Gabriele Fava, ha illustrato le recenti misure messe in atto, sottolineando ilstrategico dell’Istituto nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e previdenziali in. Questo evento ha rappresentato un’opportunità per evidenziare il contributo delal mercato del lavoro italiano e le future direttrici che intende intraprendere.L’importanza delnel contesto europeoIl presidente Gabriele Fava ha descrittocome un modello unico a livello internazionale, confermato dalla sua posizione di riferimento all’interno dell’Unione Europea. Secondo Fava, negli ultimi cinque anni, le prestazioni offerte dall’Istituto hanno avuto un impatto significativo sul sostegno economico e sociale, rivestendo unchiave per lavoratori, famiglie e imprese.