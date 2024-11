Liberoquotidiano.it - L'Eredità, odio senza precedenti contro Sara: "Tenetele la testa!", linciaggio alla seconda puntata

I riflettori, come ogni sera, si accendono sullo studio de L', il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e della Ghigliottina, un "must", un format che sera dopo sera, anzi anno dopo anno, inanella ascolti stratosferici.vigilia,si è imposta per la prima volta come campionessa. Ma non solo: ha fatto bottino pieno, sbancando anche al gioco finale della Ghigliottina, dove ha indovinato la parola finale - che era gioventù - portando a casa la bellezza di 47.500 euro in gettoni d'oro. Un bel gruzzoletto, per, che però come spesso accade ha dovuto scontare le conzioni dei social, in particolare le critiche piovute su X, dove si raccolgono i fan de L'per commentare in presa diretta le puntate. La campionessa, in buona sostanza, è stata tacciata come una sorta di "miracolata", come una che ha vintosapere nemmeno il perché.