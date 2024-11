Sport.quotidiano.net - L’amarezza di Buchegger: "Il ko con Cisterna fa male"

Per due set e mezzo è stato il trascinatore assoluto, con percentuali d’attacco mostruose e un’ottima resa al servizio. Poi anche Paul(in foto, maglia 19), assieme alla squadra, è calato moltissimo alla distanza, finendo per cedere nel finale di quarto set e nel tie-break a una Top Volleyche è andata a prendersi la vittoria in un PalaPanini incredulo, soprattutto per quello che aveva visto nella prima ora di gioco. "Fa, ma dobbiamo guardare avanti" è il lapidario commento dell’austriaco che ovviamente vuole pensare a Civitanova, dopo aver comunque chiuso la sua fatica domenicale con 25 punti all’attivo e il 55% complessivo di positività in attacco, tabellino che si va ad aggiungere agli altri che ne fanno il quinto miglior realizzatore complessivo di SuperLega sin qui, il quarto se si conta la media punti per set giocato.