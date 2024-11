Anteprima24.it - Ladri in azione, presa di mira un’attività commerciale

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nella serata di ieri sulla via Appia Nuova a Calvi in. I malviventi dopo aver forzato una porta d ingresso hanno rubato vari attrezzi di lavoro tassellatori e trapani per un valore complessivo di circa 600 euro. I malviventi hanno anche rubato una scheda sd di memoria. Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Stdi San Giorgio del Sannio.Sempre a Calvi nella serata di ieri alcuni cittadini hanno denunciato la presenza di un individuo che si aggirava tra le abitazioni con fare sospetto. Allertate le forze dell’ordine lo stesso ha fatto perdere le proprie tracce a bordo di una 500X.L'articoloindiproviene da Anteprima24.it.