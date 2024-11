La Basilica di San Pietro in 3D | nasce il primo gemello digitale di un luogo sacro

Leggi su Funweek.it

Il Giubileo 2025 sta trasformando Roma e in particolare il Vaticano, pronto ad accogliere migliaia di persone che si apprestano a raggiungere la Capitale per il grande evento religioso. Per l’occasioneildelladi San. Si tratta di Ladi San: AI-Enhanced Experience ed è caratterizzato da due mostre e un sito web, un 3D creato cn l’aiuto di tecnologie avanzate.di Sanin 3D: cosa bisogna sapereLadi Sanin 3D è ilriguardante un edificio. Per la realizzazione del progetto sono stati necessari droni e laser. Tali strumenti hanno messo in evidenza anche gli angoli più nascosti di Roma e in particolare del Vaticano. LEGGI ANCHE:– Giubileo 2025, quella di Sannon è l’unica porta santa a Roma: ecco quante sono e che significato hannoIl lavoro ha raccolto più di quattrocentomila immagini digitali.