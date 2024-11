Ilgiorno.it - Incidente tra auto e bici a Crespiatica, ciclista cade e batte violentemente la testa: è gravissimo

(Lodi), 13 novembre 2024 – Gravenel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre, nella frazione Tormo di Creaspiatica, nel Lodigiano. L’allarme è scattato poco dopo le 14 quando unè stato investito da una Fiat 500 bianca guidata da una donna. L’uomo si trova ora ricoverato, in gravissime condizioni, all'ospedale di Cremona. Stando a quanto emerso, l’uomo, dall'identità tuttora sconosciuta in quanto non aveva documenti con sé, dopo esser stato urtato è caduto sndo lae rimediando un forte trauma cranico oltre a diverse fratture. E' stato quindi soccorso e portato nel nosocomio cremonese con un'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'