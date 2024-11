Il ritorno di Donald Trump a Washington | Sarà il mio ultimo mandato alla Casa Bianca A meno che… – Il video

Leggi su Open.online

A una settimana dvittoria schiacciante alle elezioni presidenziali,è diper riprendere contatto con le istituzioni del Paese in vista del suo ingresso formale in carica il prossimo 20 gennaio. Attorno alle 17 è atteso, dove lo riceverà Joe Biden: i due si sono già parlati al telefono all’indomani del voto. Dopo essersi congratulato per la sua vittoria, il leader democratico aveva invitatoper avviare la transizione di potere. I due dovrebbero parlare anche di politica internazionale: l’amministrazione Biden ha fatto sapere nei giorni scorsi che è intenzione del presidente uscente ricordare al successore l’importanza di continuare a sostenere l’Ucraina, pena il «rischio di instabilità» in Europa. Prima di raggiungere laè tornato però al Congresso, dove ha incontrato la pattuglia repubblicana.