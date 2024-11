Bergamonews.it - Il freddo è arrivato: le temperature minime toccano lo zero

Proseguono le condizioni di tempo stabile sulla nostra regione grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-meridionale. Domani un impulso di aria più fredda scivolerà verso le regioni adriatiche mantenendoin linea con le medie del periodo. le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 13 novembre 2024Tempo Previsto: Bel tempo in mattinata con qualche nebbia sulla bassa pianura. Tra pomeriggio e sera cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta in quota.in calo (0/3°C), massime stazionarie (12/14°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord.Giovedì 14 novembre 2024Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo residui annuvolamenti in mattinata tra pianura e fascia pedemontana.