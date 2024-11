Ilfattoquotidiano.it - I fatti di Amsterdam e l’antisemitismo: attenzione a chi tenta di strumentalizza

Avete mai sentito parlare di gaslighting? La più efficace e succinta definizione che ho letto in letteratura è più o meno questa: “far credere l’incredibile”. Ma questo racconto non è un caso di gaslighting. Si tratta di gaslighting con gli steroidi.Immaginate di condurre un vero e proprio assalto razzista condito di inni a un genocidio con frasi come le seguenti: “non ci sono scuole a Gaza perché non è rimasto più nessun bambino”. Le vostre azioni e canti scatenano la reazione violenta (da condannare) da parte di chi non l’ha presa bene o di chi ha altri motivi. Tuttavia, vi intercalate in modo precipuo nel ruolo della vittima. Il primo ministro del vostro paese, già ricercato dalla Corte Internazionale per “crimini di guerra”, ne fa un caso mondiale paragonando quello che vi è accaduto a un “pogrom” e “notte dei lunghi coltelli”.