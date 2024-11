Ilgiorno.it - Giornalisti e detenuti: che partita sul campo di San Vittore

Milano, 13 novembre 2024 – Un calcio oltre sbarre, quelle che limitano la libertà e impediscono di vedere il cielo. Dal campetto “spelacchiato” di Sanieri mattina, in una giornata autunnale ma limpida invece lo si vedeva bene il cielo di Milano. lo hanno visto bene i ragazzi di Sanche hanno ospitato sul propriouna squadra composta dadel Giorno e da colleghi di Telelombardia. È finita 19-2 per i padroni di casa ma questa, in fondo, non è una notizia perché la i cronisti – allenati da mister Orfeo Zanforlin e diretti dal Giulio Mola, responsabile della redazione sport del Giorno - mai avrebbero osato sperare di battere la squadra del team “Liberi di giocare”, il progetto del Csi di Milano che porta i valori dello sport nel carcere milanese. Una squadra composta perlopiù da giovaniche, non a caso, è al comando del proprio il campionato Csi.