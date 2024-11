Ilrestodelcarlino.it - Gelosia morbosa a Ferrara: rinchiusa in casa, offesa e picchiata

, 13 novembre 2024 – Unalo avrebbe spinto a esercitare un controllo maniacale sulla vita della convivente. Sono pesanti le contestazioni mosse a un cinquantenne ferrarese, rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia ai danni di una 42enne con la quale aveva intrecciato una relazione sentimentale. Un rapporto burrascoso, secondo l’impianto accusatorio, proprio a causa del comportamento opprimente messo in atto dall’uomo, ossessionato dalla volontà di controllare i movimenti e i contatti della donna con altre persone. In più occasioni, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imputato avrebbe chiuso la compagna insottraendole il cellulare per poi insultarla e minacciare ripetutamente di morte lei e i suoi familiari. In certi casi, le scenate disarebbero degenerate anche in violenza fisica.