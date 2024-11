Gaeta.it - Fratello e sorella truffano due stranieri nella locazione di appartamenti a Teramo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso di truffa è emerso a, via indagini condotte dai Carabinieri locali, coinvolgendo due individui che avrebbero ingannato due cittadiniregolarmente residenti in Italia. La vicenda ha messo in luce il pericolo di fidarsi di intermediari non verificati nel mercato immobiliare, specialmente in periodi di ricerca affannosa di abitazioni.La ricerca di una casa e l’ingannoUna donna straniera, lavoratrice da lungo tempo in Italia, si trovava in una situazione comune a molti, alla ricerca di un’abitazione da affittare lungo il litorale teramano. Per facilitare questa ricerca, entrava in contatto con una conoscente locale la quale le presentava ildi quest’ultima, offrendosi di aiutarla. Dopo qualche giorno, il duo composto dacomunicava alla donna di aver finalmente trovato un appartamento a Alba Adriatica, promettendo un affare vantaggioso.