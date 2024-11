Notizie.com - Eredità: che responsabilità ha chi riceve una casa con abuso edilizio

Cosa bisogna fare e cosa si rischia quando siun immobile avente abusi edilizi? Tutto quello che prevede la legge in merito.Al decesso di un familiare, per gli eredi si apre la questione dell’e della relativa successione, ossia la procedura giuridica che prevede il trasferimento dei beni dalla persona defunta agli eredi. Può accadere che il patrimonio comprenda anche degli immobili, ma cosa accade se questi sono abusivi?: cheha chiunacon(Notizie.com)In realtà, la legge non prevede dellepenali per gli eredi, ma possono essere trasferite a quest’ultime solo le sanzioni amministrative, come la demolizione. Neanche le multe, difatti, emesse nei confronti del proprietario dell’edificio possono essere trasferite, dopo la morte, agli eredi.