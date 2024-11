Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza onoraria a Mussolini, il Comune di Serra de’ Conti la revoca dopo 100 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 13 novembre 2024 –100, era il 18 maggio 1924, saràta laa Benitoche ildide’gli aveva conferito. Il consiglio comunale della cittadina marchigiana ha infatti approvato all’unanimità la proposta dire il riconoscimento. A portarla in consiglio ci ha pensato il gruppo di minoranza “Progetto Democratico” dell’ex sindaca Letizia Perticaroli, su richiesta della sezione Anpi di Arcevia, e votata anche dalla maggioranza. “Non siamo un’Amministrazione di destra, siamo civici – specifica il sindaco dide’Silvano Simonetti – abbiamo votato per la, anche se purtroppo questo non è sufficiente a cancellare la storia. Abbiamo inoltre, con emendamenti ampliato la delibera di consiglio che era stata avviata con un emendamento che condanna tutti i tipi di dittature in modo che possa essere rifiutata ogni forma di totalitarismo.