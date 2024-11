Lettera43.it - Chi era Song jae-lim, l’attore sudcoreano morto a 39 anni

jae-lim, attore ed ex modellonoto per aver partecipato al reality show We Got Married e vari K-drama, èa soli 39. È stato trovato senza vita nella sua abitazione di Seul da un amico, che alla polizia locale ha raccontato di averlo raggiunto per pranzare con lui. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero prove di omicidio o scasso, mentre accanto al corpo era presente una lettera di due pagine il cui contenuto tuttavia non è stato pubblicato. In attesa di conoscere le reali cause del decesso, la stampa sudcoreana avanza l’ipotesi del suicidio. Sui social l’interprete era sparito da gennaio, quando improvvisamente aveva smesso di postare selfie e immagini del suo amato gatto. Per i fan si sarebbe tolto la vita, come confermerebbe la sua bio Instagram «Un nuovo viaggio ha inizio», a simboleggiare un potenziale passaggio nell’aldilà.