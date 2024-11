Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio a caccia del riscatto. Nel mirino la sfida con il Carpi

– Ilvuole lasciarsi alle spalle la sconfitta di Chiavari e torna al lavoro per affrontare al meglio la settimana che porta i rossoblù alladi domenica, ore 17:30, contro il. Le attenzioni dello staff tecnico, che collabora costantemente con quello medico, sono rivolte alle condizioni degli acciaccati, che influenzano ormai in maniera importante le gare del: esclusi i lungodegenti Di Massimo, D’Ursi, Faggi e Giovannini (per lui stagione probabilmente finita), le situazioni da tenere sott’occhio sono quelle di Franchini e Tommasini. Entrambi, nella scorsa settimana, si sono allenati con la squadra ma dopo la rifinitura si è preferito non rischiare i due, visto che rispettivi fastidi al flessore e all’adduttore non erano ancora rientrati. Si valuterà con calma giorno dopo giorno anche per quanto riguarda l’incontro con il, ma i due ex Pescara dovrebbero essere a disposizione di mister Taurino per domenica.