Inter-news.it - Bisseck ha firmato con l’Inter! Ecco quando sarà l’annuncio ufficiale

Leggi su Inter-news.it

Yann Aurelhail proprio contratto con: tutto fatto. Il giovane difensore tedesco prolunga il suo contratto con il club nerazzurro.FATTA –hail suo contratto con. Tutto fatto e completato. I nerazzurri dunque prolungano il contratto del difensore tedesco, che è arrivato la scorsa estate dall’Aarhus per circa sette milioni di euro. La dirigenza interista è entusiasta del rendimento dell’ex Aarhus nella scorsa e in questo inizio di stagione, auspicandosi di vedergli compiere ulteriori progressi in vista della definitiva affermazione nel calcio italiano e internazionale. A confermarlo Fabrizio Romano, che ha dato anche aggiornamenti suavverràdefinitivo.e il rinnovo con: annuncio a breve!ANNUNCIO –diarriverà nei prossimi giorni, probabilmente prima della ripresa del campionato.