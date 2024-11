Gaeta.it - Baby gang in azione a Trastevere: turisti aggrediti e rapinati nel cuore della movida romana

Facebook WhatsAppTwitter, una delle zone più vivaci di Roma, è stata teatro di una serie di aggressioni sabato sera, colpendo sia iche i giovani locali. Un gruppo di ragazzi, noti come, ha creato tensioni e paura nella comunità, approfittandofolla di persone in cerca di divertimento. La prontezzapolizia ha portato all’identifice alla denuncia di cinque giovanissimi, la cui età varia tra i 15 e i 17 anni.Sequenza di aggressioni nellaLa serata di sabato aè iniziata come molte altre, con gruppi di amici eintenti a godersi l’atmosfera festiva. Tuttavia, gli eventi si sono rapidamente trasformati in un’incursione dell’ignoto. Secondo i rapporti delle forze dell’ordine, gli agenti del commissariato disono stati chiamati a intervenire dopo che si sono verificati tre distinti episodi di aggressione.