Atp Finals 2024 | Bolelli Vavassori ko con Krawietz Puetz sarà spareggio qualificazione con Arevalo Pavic

Simonee Andreacadono nella seconda giornata del round robin delle Atpdi Torino. La coppia italiana è stata battuta dal duo tedesco formato da Kevine Timcon il punteggio di 7-5 6-4. Primo set giocato decisamente meglio dagli azzurri, che non hanno sfruttato tre deciding point sui tre turni di battuta die sono calati di colpi nel corso dell’incontro.perfetto nel primo parziale sia in battuta che nello scambio. Nel secondo è salito in cattedra anchecon il suo ottimo gioco da fondo campo. Tedeschi più regolari e con un gioco molto fastidioso fatto di variazioni e una serie di lob in risposta alle prime di servizio degli azzurri. Buona nel complesso la prova di. Decisamente insufficiente, che non è riuscito a trovare la quadra in risposta alla battuta avversaria e ha commesso una serie di gravi errori in manovra, tra cui il match point che ha permesso adi festeggiare laalle semifinali con una partita d’anticipo.