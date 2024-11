Gaeta.it - Arrestati due extracomunitari a Pescara per tentato furto e violenza su carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte tra lunedì e martedì, idella Sezione Radiomobile della Compagniadihanno arrestato due uomini di 30 e 31 anni, implicati in un tentativo didi un monopattino elettrico. I due soggetti, già noti alle forze di polizia, sono stati anche accusati die minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione. Questo incidente ha avuto luogo in pieno centro città, dimostrando la vigilanza delle forze dell’ordine nel controllo del territorio.L’azione deie il tentativo di, attivi nei controlli notturni, hanno notato i due uomini mentre stavano cercando di rubare un monopattino elettrico, assicurato con catena e lucchetto ad un palo della pubblica illuminazione. Intorno alle 3 di notte, in Corso Umberto, gli agenti hanno sorpreso i due alle prese con il