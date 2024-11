Ilrestodelcarlino.it - Albergatori in campo: "Auditorium Scavolini, serve una gestione davvero manageriale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, promozione della città e miglioramento dell’arredo urbano della zona mare "in particolare nella parte di Levante". Questi i temi messi sul tavolo dall’ asociazionenella sua ultima riunione. Arriva anche, non proprio a stretto giro di posta, una risposta ai mirabolanti numeri dati durante gli Stati Generali del Turismo "perché Pesaro 2024 è stata una bella vetrina promozionale a livello nazionale per la città anche se non è stata una opportunità pienamente colta in termini di presenze", dice il presidente dell’Apa Marco Filippetti. Che poi sfodera qualche numero quando si afferma "che nel 2024 gliverseranno alle casse comunali quasi 1,4 milioni di euro di tassa di soggiorno, poco più dell’anno prima tenendo conto che da quest’anno la tassa comprende anche i B&B, cosa che prima non accadeva".