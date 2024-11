Ilrestodelcarlino.it - Al cimitero di Tavernelle. Impianto di cremazione, avanti tutta col progetto: "Sarà pronto a inizio 2026"

L’didelle salme, da realizzare all’interno deldi, aspetta di superare il voto del consiglio comunale per muovere i passi concreti. Una volta superati di slancio, tra luglio e ottobre scorsi, i pareri delle Conferenze di Servizi, esterna e interna a Palazzo del Popolo, entro il 2024 l’opera, con una gestione divisa in due lotti, dovrebbe già essere appaltata, da febbraio via ai lavori dopo la progettazione esecutiva ed entro il 2025 l’potrebbe essere: "Contiamo di attivarlo entro i primissimi mesi del, iniziando con una linea, sebbene ci sia la predisposizione di raddoppiare – hanno ricordato ieri durante la seduta consiliare propedeutica al voto in aula di lunedì prossimo l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, il dirigente del servizio Stefano Capannelli e il Rup Marco Cecchi – Si tratta di un investimento di 2,5 milioni di euro che copriremo accendendo un mutuo e su cui contiamo di rientrare con le spese nel giro di 5, massimo 6 anni, per poi iniziare a fare utili, dapprima circa 2-300mila euro arrivando fino a oltre 2 milioni di euro a regime nel corso dei decenni.