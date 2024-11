Movieplayer.it - Zendaya farà solo un cameo nel prossimo film di Christopher Nolan

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Sembra che il ruolo dineldidureràpochi minuti, l'attrice non sarà quindi una dei protagonisti della pellicola. Sembra che il ruolo dineldisia di "pochi minuti". "Poco più di un". Tuttavia, si dice che il suo partner romantico, Tom Holland, avrà un ruolo molto più succoso nelche inizierà la produzione all'inizio del 2025. Tom Holland svela il motivo perché ogni tanto cerca la sua ragazza,, su Google Ile gli impegni diUniversal collaborerà nuovamente con il regista di Oppenheimer per portare sul grande schermo la prossima pellicola. Lo studio non ha rilasciato alcun comunicato riguardante la trama dell'opera che segnerà il ritorno di .