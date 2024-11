Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-11-2024 ore 12:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in primo piano il maltempo la Sicilia resta nella morsa del maltempo è allerta rossa per le forti piogge temporali il quadro delle isole complesso a giudicare dalle indicazioni fornite dalla Protezione Civile nel tuo lettino voltiamo pagina ita un futuro e Parla tedesco l’ennesima Giornata frenetica per definire gli ultimi dettagli infine l’accordo chi esce il sospirato Sì alle nozze tra ita e Lufthansa la sezione immigrazione del tribunale civile diha sospeso la convalida dei trattenimenti nel GPR albanese di Jader di 7 migranti cittadini provenienti dall’Egitto dal Bangladesh è già trasferito in Albania alla luce del nuovo decreto paesi Sicuri per auto dal governo i giudici chiedono un parere alla Corte di Giustizia Europea secondo il tribunale diinfatti ci sono vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale e merci a seguito delle norme introdotte dal citato decreto legge e pertanto rimettere gli altri giudici di Lussemburgo è stato scelto come strumento più idoneo per chiedergli almeno 4 persone tra cui 2 bambini sono morti in seguito a un attacco missilistico russo che ha colpito ieri un edificio residenziale nella città natale del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj kg al reggae inizialmente le autorità avevano segnalato un solo decesso il corpo di lumino quello della quarta vittima sono stati ritrovati ore dopo sotto le macerie hanno riferito stamattina alle tue dita della regione di Dino prove Rock Dove si trova la città lo stesso per chi ha condannato l’attacco sui suoi profili Social è finito quanto accaduto la prova che la Russia non ha la volontà di negoziare la fine della guerra la Russia intensificato gli attacchi aerei contro l’Ucraina negli ultimi giorni uccidendo una dozzina di persone nella parte sud orientale meridionale del paese questa settimana Ieri il presidente ha deciso di rafforzare le difese aeree per far fronte a questa escalation porta un altro spinner premiato come numero 1 festeggia speciale ha detto premiato da Becker Resteremo per una lungo non c’è posto più bello Torino è sempre stata una città speciale per me qui ho esordito in Coppa Davis ha detto spinner ci fermiamo qui Buon proseguimento rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa