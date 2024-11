Corrieretoscano.it - Sciopero moda a Firenze, sindacati: “Almeno duemila lavoratori in corteo”

: “persone in‘Il lavoro non è fuori’,lavoratrici edel settorehanno sfilato per le vie dialla manifestazione regionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil martedì 12 novembre.: “Grande risposta alla manifestazione regionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil per la qualificazione delle filiere e la tutela dell’occupazione del settore, che occupa oltre 110mila persone (il 40% degli addetti del manifatturiero), colpito da una grave crisi. Alta l’adesione allodi otto ore che in provincia di, epicentro della crisi che tocca però tutta la regione, era stato proclamato da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, UilTec e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, UilM, ovvero le categorie dei settori concia-tessile-abbigliamento-calzature e metalmeccanico (coinvolto con gli accessori metallici)”.