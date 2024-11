Ilfattoquotidiano.it - Proteste contro il Var in Inter-Napoli, Rocchi risponde a Conte: “Serve rispetto o il clima s’incendia. Se c’è un errore noi lo diciamo”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Che significa che il Var non potevavenire? È un qualcosa che mi fa veramente incazzare: il Var dovrebbe correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite alla vista dall’arbitro. Usato così crea solo retropensieri da parte di tutti”: parola (e accuse) dell’allenatore delAntonioal termine didi domenica 10 novembre. Nella giornata di ieri, a margine di un inprogrammato da tempo al centro IBC di Lissone e organizzato dalla Lega-Serie A, il designatore Gianlucaha esposto il proprio parere in merito alle polemiche che si sono sollevate: “Di sicuro prima di tutto dobbiamo fare meno errori noi, ma poi bisogna cercare di essere più riflessivi, perchésempre“.“Occorre essere più tolleranti possibile perché se non portiil