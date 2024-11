Iodonna.it - «Non hanno niente di formativo». Il sociologo e psichiatra racconta il suo modello di scuola, «palestra di merito e responsabilità» in cui non sarebbe una cattiva idea fare vedere tutto Kubrick. A partire da "Lolita"

Paolo Crepet va dritto al punto. «I compiti a casa? Il sintomo di un fallimento totale della», dice al Corriere del Trentino. Ilè stato intervistato sulla proposta dell’assessore provinciale Marco Galateo (FdI) che ha invitato docenti e dirigenti scolastici a ridurre i compiti durante le vacanze per favorire svago e clima familiare. E spiega perché è contrario alle vacanze lunghe e qual è la sua proposta per la. Troppi compiti al figlio, lo sfogo social della mamma contro le maestre: «Avete rotto» X Leggi anche › I (troppi) compiti delle vacanze e la noia da farsi amica: l’estate dei nostri figli Paolo Crepet contro i compiti: «Un fallimento totale»Secondo l’esperto non ha senso dare agli studenti lunghe vacanze per «rovinarle con i compiti, che io ricordo come un incubo della mia gioventù: meglioavere vacanze meno lunghe e giornate scolastiche dilatate fino a metà pomeriggio, più efficaci per rimettere al passo chi è indietro e offrire alternative, dallo sport al teatro, per chi non ha problemi», spiega.