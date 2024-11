Ilfattoquotidiano.it - Nave da crociera colpita da una forte burrasca: l’inclinazione fa cadere gli oggetti e uno schermo colpisce un passeggero – IL VIDEO

Momenti di grande paura a bordo delladaExplorer of the seas. La lussuosadella Royal Caribbean, infatti, è stata travolta da una fortissima: i venti hanno raggiunto i 140 chilometri orari, sorprendendo così l’equipaggio e tutti i passeggeri, che non si aspettavano di vivere una situazione di questo tipo.La, che è partita da Barcellona con destinazione Miami, si è ritrovata nel mezzo della tempesta già poche ore dopo aver abbandonato le coste iberiche. Lasciato il porto del capoluogo catalano, l’Explorer è statada una brusca e potente ondata, che ha inclinato lae seminato il caos tra i passeggeri.Diversi utenti hanno condiviso idella loro esperienza sulladurante quei minuti di grande paura. Una delle clip, infatti, mostra il transatlantico inclinato di quasi 45 gradi, mentre glie le bottiglie vengono sbalzate da una parte all’altra della