Morto nel campo a Treviolo, il pm dispone l’autopsia e apre un fascicolo per omicidio colposo

. Il pubblico ministero Letizia Alosio ha dispostoe aperto unperdopo la morte di Norberto Viviani, il 59enne deceduto sabato 9 novembre alla Roncola di.Nel registro degli indagati è stato iscritto il padre della vittima. Un atto dovuto, in quanto l’anziano è proprietario sia del macchinario nel quale sarebbe rimasto incastrato il figlio, sia delnel quale stava lavorando tra via Tobagi e la superstrada. È stato proprio lui, quella mattina, a trovare il corpo esanime del figlio, ex operaio dell’A2A in pensione che spesso andava ad aiutarlo nei campi.Evidentemente, sull’esatta dinamica di quanto successo ci sono ancora dubbi. Ragion per cui il pm ha deciso di indagare. Secondo quanto emerso finora, intorno alle 10,40 Norberto Viviani stava lavorando su una piccola mietitrebbiatrice con cui raccoglieva alcune pannocchie destinate alle galline di casa.