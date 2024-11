Dilei.it - Lilli Gruber derubata: stava facendo ginnastica al parco. Cos’è successo

Brutta disavventura per, che è stataa Villa Borghese a Roma. La giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo si è recata nella giornata di ieri, 11 novembre, al commissariato per sporgere denuncia. Proprio a Villa Borghese si allena ogni giorno.È bastato un attimo di distrazione, come spesso succede in questi casi, esi è ritrovata senza borsello, proprio mentre siallenando a Villa Borghese, a Roma, dove vive. Una disavventura che l’ha costretta, nel primo pomeriggio della giornata di ieri, a recarsi al commissariato Salario-Parioli, vicino al luogo in cui è stata, per sporgere denuncia. L’allarme, come riporta l’Ansa, è scattato in uno degli orari di punta, le 14, proprio quando Villa Borghese, uno dei luoghi più magici della Capitale, è frequentato assiduamente da giovani e famiglie.