Lanazione.it - "La castagna d’oro" tutti i premiati. Sette eccellenze, grande orgoglio

storie vincenti provenienti dal mondo dello sport , cultura, letteratura, scienza e ricerca.che il paese di Pianio può vantare di avere nel suo scrigno e che nella serata di sabato ha voluto premiare assegnando il prestigioso premio nazionale "La". La cerimonia si è svolta al teatro Vittorino Ricci Barbini alla presenza delle autorità cittadine. Sul palco, l’Unione Sportiva Pianese rappresentata dal patron Maurizio Sani assieme al mister Fabio Prosperi ed al capitano Luca Simeoniper il successo ottenuto con il passaggio in serie C nella stagione 2023 24. Premiato il dottor Luca Pinzi giovane ricercatore biomedico insignito per la sua importante ricerca per quanto riguarda taupatia e malattie neurodegenerative del premio divisione di chimica farmaceutica della società chimica Italiana.