Ilgiorno.it - Infiltrazioni mafiose negli appalti ferroviari: 8 arresti tra Lodi e Verona

– Otto procedimenti di custodia cautelare (2 in carcere e 6 ai domiciliari) e sequestri per quasi 2,5 milioni di euro tra disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti nell'ambito di reati di bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, evasione fiscale e riciclaggio. Una lunga lista di illeciti perpetrati da una serie di imprese, alcune delle quali già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia, operanti nel settore deglipubblici per la manutenzione delle lineee e metropolitane. Le ditte riconducibili all'associazione criminale emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società operanti nel settore deglipubblici per la manutenzione delle lineee e metropolitane ed utilizzavano lavoratori nei cantieri, aggirando la relativa normativa dissimulando con fatture per operazioni inesistenti, distacchi di manodopera.