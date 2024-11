Metropolitanmagazine.it - I White Stripes ci ripensano: la causa contro Donald Trump non si farà

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Alla fine, l’ha spuntata. Ihanno ritirato volontariamente ladi lui. Motivo del contenzioso, iniziato lo scorso agosto, l’utilizzo da parte del tycoon del loro successo Seven Nation Army, riprodotto durante la sua campagna elettorale. Gli ex coniugi Jack e Meghanno duque fatto un passo indietro, depositando, domenica 10 novembre, una notifica di ritiro temporaneo del procedimento presso la corte distrettuale di New York.La notizia arriva ad appena una settimana dalla rielezione del candidato repubblicano. Nessuna delle parti in, al momento, ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.: gli antefatti L’ex duo rock di Detroit aveva contestato al’impiego di Seven Nation Army, singolo di traino dell’album Elephant, 2003.