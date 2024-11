I soldi le case i bilanci in ritardo | cosa succede dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

Leggi l'articolo completo su Open.online

A tenere unitiè rimasto solo un marchio: «The Ferragnez». I due lo hanno registrato e cointestato. Ma è difficile che valga ancora quall’intesa sullae il divorzio in arrivo. Con i minori «collocati presso la madre in via prevalente», ma una presenza sostanzialmente paritaria. Mentre Federico Lucia pagherà le spese scolastiche, mediche e sportive. Solo per la scuola in centro a Milano dovrà tirare fuori 20 mila euro. La stessa somma che aveva chiestoper il mantenimento e a cui ha poi rinunciato. Mentre sulle foto dei figli sui social ci vorrà sempre il consenso di entrambi. E la divisione delle proprietà immobiliari.Ledei FerragnezAè intestato l’appartamento a Milano, ala villa sul lago di Como. Secondo l’avvocata Daniela Missaglia l’infuencer di fronte a un’alternativa che portava a strade opposte (o si trova l’intesa o si va davanti a un giudice) ha preferito rinunciare alle sue richieste per evitare la causa.