Harry Potter | Mark Rylance sarà il nuovo Silente nella serie tv?

Il casting legato all’attesatv incentrata sulle avventure diinizia ad entraresua fase più interessante, ed i primi nomi fioccano dalla rete come neve.Secondo un articolo proveniente da Variety, infatti, il primo nome di rilievo sarebbe quello di, ed il suo a lui accostato sarebbe quello di Albus. A tal proposito, la fonte ha riferito che tra Warner Bros Television e l’attore non si sarebbero trattative in atto, ma soltanto primi contatti.ha vinto un premio Oscar per il film “Il Ponte delle Spie“, ed è noto per il suo carisma recitativo, pertanto un ruolo iconico come quello disarebbe più che azzeccato per la sua carriera.Ricordiamo che il personaggio di Albusdi film è stato interpretato inizialmente da Richard Harris, successivamente è stato affidato a Michael Gambon dopo la sua scomparsa.