Giornata Mondiale contro la polmonite | tutto quello che serve sapere

ll 12 novembre è il Word Pneumonia Day, ladella, principale causa di infezione delle basse vie respiratorie che può colpire persone di qualsiasi sesso ed età. Ogni anno, in Italia, lapneumococcia causa circa 8mila decessi nella popolazione over-70, spesso come complicanza dell’influenza, e rappresentara la prima causa di morte per patologie infettive in Occidente.: come riconoscerla, le cure e l’importanza della prevenzione X Come sempre, l’informazione e la prevenzione sono fondamentali per riconoscere i primi sintomi e rivolgersi allo specialista per evitare complicazioni.