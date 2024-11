Ilgiorno.it - Gino Panaiia, la pista del malore: nessun segno di violenza sul corpo del ragazzo morto

L’autopsia sembra confermare l’esito della prima ispezione del medico legale:compatibile con un’aggressione violenta è stato ritrovato suldi, il venticinquenne scomparso a Zibido San Giacomo e ritrovato cadavere sei giorni dopo nel Naviglio Pavese, a cinque chilometri di distanza dal luogo della sparizione. Stando a quanto emerso finora, non sono state rilevate tracce che possano far pensare a un possibile delitto. Da qui l’ipotesi che, che viveva alla Barona, sia caduto accidentalmente nel corso d’acqua per cause ancora da chiarire e che poi sia stato colto da un, non riuscendo più a risalire. Secondo le testimonianze, il venticinquenne ha trascorso le ultime ore della sua vita in un bistrot di via Togliatti a Zibido. Poco prima dell’1.30, è uscito, visibilmente ubriaco e forse sotto effetto di stupefacenti, ed è montato in sella al suo Piaggio Liberty 125: alla prima rotonda ha perso l’equilibrio ed è caduto.