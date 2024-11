Lidentita.it - Fitto-von der Leyen. Se salta l’italiano, la tedesca rischia

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Mattinata di fuoco a Bruxelles. I sei vice della presidente della Commissione europea, Ursula von der, dovranno sottoporsi all’esame delle commissioni parlamentari competenti per i loro portafogli. Particolarmente spinosa è la situazione in cui si trova Raffaele, che aprirà la giornata di audizioni, designato come vicepresidente esecutivo con delega alle Riforme e alla .-von der. Se, laL'Identità.