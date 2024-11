Lapresse.it - Fisco, via libera del Consiglio dei ministri al decreto su riapertura termini concordato

Novità per il. Ildei, che si è tenuto in mattinata a Palazzo Chigi, ha approvato illegge per la “deiper l’adesione alpreventivo biennale” fino al 12 dicembre.Il provvedimento, che punta alladeidi trenta giorni del, sarà immediatamente operativo e dovrebbe poi confluire nelfiscale all’esame del Senato., Tajani: “Governo ha riapertocome richiesto da FI”“Come richiesto da Forza Italia il governo ha deciso di riaprire iper ilpreventivo. Utilizzeremo le ulteriori risorse che entreranno per sostenere il ceto medio, abbassare l’Irpef e far pagare meno tasse alle famiglie italiane”, ha commentato su X il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani.