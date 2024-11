Lapresse.it - Europa League, Besiktas-Maccabi Tel Aviv si gioca a porte chiuse in Ungheria

La partita ditraTel-del 28 novembre 2024 si svolgerà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in, a seguito della decisione delle autorità turche di non ospitarla in Turchia. Lo comunica la Uefa in una nota, spiegando che la partita si giocherà aa seguito di una decisione delle autorità locali ungheresi.Si avvicina Francia-IsraeleI calciatori e i tifosi israeliani “sono i benvenuti”. Lo ha assicurato oggi il ministro francese per gli Affari europei, Benjamin Haddad, che si è anche detto favorevole a misure a livello europeo per combattere l’antisemitismo. Giovedì allo Stade de France di Saint-Denis si svolgerà la partita Francia-Israele della Nations, con timori di disordini dopo le violenze contro i tifosi ebrei della scorsa settimana ad Amsterdam, dove si è svolto la sfida tra Ajax eTeldi Champions