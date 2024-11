Fanpage.it - Enzo Paolo Turchi lascia il GF temporaneamente, gli inquilini tra lacrime e dubbi: “Vi fidate di lui?”

Ierihato momentaneamente la casa del Grande Fratello. In realtà, il coreografo aveva già manifestato la volontà di uscire per la mancanza della sua famiglia e per i comportamenti - secondo lui - indecorosi di Shaila Gatta e LorSpolverato. Tra i concorrenti c'è anche chi mette ino le sue reali motivazioni, come Clayton Norcross, e chi invece ne sente già la mancanza.