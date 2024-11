Ilfattoquotidiano.it - Emma è un po’ femme fatale, un po’ cattiva bambina rock: il grande ritorno al Forum (sold out) dopo cinque anni. Ballerini, luci e scaletta: il racconto di FqMagazine

Marrone c’è e non ha assolutamente intenzione di mollare,14di carriera. E a darle manforte ci hanno pensato i fan presenti in massa all’Unipoldi Milano, completamenteout. La cantante mancava da– complice anche il blocco della pandemia – al palazzetto.una breve parentesi nei club (“per ritrovarsi insieme e vicini”),è tornata nel suo habitat naturale e lo fa con unaricca di medley contenenti in suoi successi da “Non è l’inferno” a “Cercavo amore”.E d’un tratto ilsi accende in un karaoke collettivo che spesso sovrasta la voce dell’artista, che decide spesso di fermarsi e girare il microfono verso il pubblico. “Io sono così orgogliosa del mio pubblico, di voi”, ha detto.ancora una volta si è mostrata con tutte le sue anime, senza filtri, un po’, un po’