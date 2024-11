Gaeta.it - Deloitte accelera sugli investimenti in intelligenza artificiale: un focus sulla formazione e sull’innovazione

Facebook WhatsAppTwitter L’rappresenta oggi un settore chiave per le aziende che desiderano rimanere competitive nel mercato globale. In questo contesto,, una delle principali società di consulenza a livello mondiale, sta investendo significative risorse sull’, sia a livello globale che nel nostro paese. Ne ha parlato Angelo Sorrentino, partner diItalia, nel corso del forum “L’nell’ecosistema dell’innovazione in Campania“, evento organizzato da ANSA in collaborazione con la Regione Campania e l’Università Federico II.e progetti dinelle nuove tecnologiesta attuando un programma ambizioso per formare talenti nel campo dell’attraverso la Digita Academy.