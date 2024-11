Ilrestodelcarlino.it - Collega palpeggiata, due anni all’educatore

Un educatore ultraquarantenne, in servizio presso l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è stato condannato a duedi reclusione per violenza sessuale, in linea con le richieste della Procura. Il fatto, contestato dalla vittima, risalente al 16 giugno 2023 e commesso a Lugo, riguarda un episodio in cui l’uomo, secondo l’accusa, avrebbe palpeggiato unaassistente sociale mentre i due erano rimasti da soli in ufficio. Mentre la donna era al telefono, l’uomo si sarebbe seduto vicino a lei, fingendo di volerle offrire supporto lavorativo, ma poi avrebbe allungato le mani fino a toccarla, lasciandola impietrita. La donna aveva poi trovato la forza di interrompere la conversazione telefonica e allontanarsi subito dalla situazione. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al Gup Corrado Schiaretti, che ha fissato un termine di 90 giorni per le motivazioni della sentenza.